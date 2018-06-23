Samanyolu Haber /Gündem / Bodrum'da Türk kaptana ateş açıldı /23 Haziran 2018 13:13

Bodrum'da Türk kaptana ateş açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan 7 Suriyeliyi sürat teknesiyle götürdüğü belirtilen Türk kaptanın, Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

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Yakalanan Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.İstanköy Adasında yayın yapan yerel haber sitesi 'www.kosnews.gr'nin haberine göre; bugün saat 05.00'te, Yunan sahil güvenliğinin ihbarına rağmen durmayan bir sürat teknesine ateş açıldı. Yunan sularından Türk sularına kaçmaya çalışan tekne durduruldu. Yaralı yakalanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Türk kaptan, tekne ve yara almadan kurtulan 7 Suriyeli kaçak, gözaltına alındı. Tekne, İstanköy Limanı'na çekildi. Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı belirtildi. Öte yandan; olay sırasında denizde yaşanan kovalamaca, Akyarlar sahilinden DHA kamerası tarafından görüntülend
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