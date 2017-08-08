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Bodrum'da bir büyük deprem daha!
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08 Ağustos 2017 11:08
Bodrum'da bir büyük deprem daha!
AFAD verilerine göre Bodrum'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli ise saat 10:42'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Bölgede son 48 saat için de irili ufaklı 400'den fazla deprem yaşandı.
SHABER3.COM
Son dakika… Bodrum’da büyük deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, “Saat 10.42’de merkez üssü Pınarlıbelen -Bodrum (Muğla) olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” denildi.
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