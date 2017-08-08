Samanyolu Haber /Gündem / Bodrum'da bir büyük deprem daha! /08 Ağustos 2017 11:08

Bodrum'da bir büyük deprem daha!

AFAD verilerine göre Bodrum'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli ise saat 10:42'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Bölgede son 48 saat için de irili ufaklı 400'den fazla deprem yaşandı.

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Son dakika… Bodrum’da büyük deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, “Saat 10.42’de merkez üssü Pınarlıbelen -Bodrum (Muğla) olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” denildi.


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