Bodrum'da bir büyük deprem daha!

Son dakika… Bodrum’da büyük deprem







Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, “Saat 10.42’de merkez üssü Pınarlıbelen -Bodrum (Muğla) olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” denildi.







