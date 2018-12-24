Samanyolu Haber /Dünya / BMW'ye Güney Kore'den para cezası /24 Aralık 2018 16:24

BMW'ye Güney Kore'den para cezası

Güney Kore hükümeti Alman otomotiv devi BMW şirketine, 9,9 milyon dolar ceza kesti ve şirket hakkında ceza soruşturması başlatıldığını duyurdu.

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Karara neden olan olaysa; BMW şirketinin bazı araçlarda yangına neden olan motor arızasından haberdar olmasına rağmen araçları geri çağırmaması.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, BMW şirketinin araçların motorlardaki hatadan haberdar olduğu ancak buna rağmen sorunu gidermek için araçları geri çağırmadığı ifade edildi.

Bakanlık, BMW şirketinin egzoz gazı sirkülasyonu kaynaklı teknik sorundan haberdar olduğunu ve bu yıl içerisinde bazı araçlarda bu sebeple yangın çıkmasına rağmen araçları geri çağırmadığının görüldüğünü belirtti.

Açıklamada, “BMW şirketi egzoz soğutma ünitesindeki sorunlar nedeniyle çıkan yangınlardan haberdar olduğunu bu yıl 20 Temmuz’da duyurmuştu. Bakanlığımızsa BMW’nun Almanya’daki merkezinde bu sorunun çözümü konusunda Ekim 2015’te bir çalışma ekibi oluşturulduğunu öğrenmiştir” denildi ve BMW’nun sorunu biliyor olmasına rağmen önlem almamasına tepki gösterildi.

BMW söz konusu arıza nedeniyle netice itibariyle 170 binden fazla aracı geri çağırdı.

Fransız AFP Haber Ajansı da Güney Kore’de çok sayıda kapalı otoparkın yangın riski nedeniyle BMW marka araçları kabul etmediğini haber yaptı.

Amerikanın Sesi
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