BMW Türkiye'den otomobillere %30'luk kur zammı



Otomobil piyasasında önemli bir yeri olan ve Türk tüketicilerin tercihleri arasında yer alan BMW otomobillerinde zam için harekete geçildi.

Yapılan resmi açıklamayla birlikte duyurulan zam oranının %30 olduğu belirtildi.

Zamla ilgili açıklama yapan Borusan, “Euro ve kur farkı öncesi eski fiyatlarla otomobil sahibi olmak için son günler. Cuma günü itibarıyla otomobillerimize yüzde 30 oranında bir zam gelecektir.” dedi.

Grup içerisinde BMW'nin yanısıra MINI, Jaguar ve Land Rover gibi diğer önemli markalar da yer alıyor.







Şu an itibariyle BMW, Türkiye'de 1 serisi (en ucuz BMW) araçları 170 bin TL'den başlayan fiyatlarla, ortalama bir X5 jipi ise 600 bin TL'den satıyor.

Amerika ile yaşanan siyasi problemlerin bir yansıması olarak ithal ürünlere gelen zamlar can yakacak.