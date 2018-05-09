Samanyolu Haber /Ekonomi / BMW, hareket halindeyken motoru durma riski taşıyan 312 bin aracı geri çağırdı /09 Mayıs 2018 18:01

BMW, hareket halindeyken motoru durma riski taşıyan 312 bin aracı geri çağırdı

BMW, BBC'nin tüketici hakları konusundaki programı Watchdog'un yayınının ardından İngiltere'de, sürüldüğü sırada birden motoru ve bütün sistemleri durma tehlikesi taşıyan 312 bin aracı geri çağırdı.

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Söz konusu araçlar Mart 2007-Ağustos 2011 arası yapılan BMW 1 Serisi, 3 Serisi, Z4 ve X1 modellerinin benzinli ve dizel motorlu versiyonları.

Watchdog programında, araçların sürüldüğü sırada tamamen durabildikleri ortaya çıkartılmıştı.

BMW geçen yıl güvenlik sorunları nedeniyle 36 bin 410 benzinli aracını geri çağırmıştı.

Şirket yetkilileri şimdi ise geçen yılki geri çağırmaya katılmayan diğer araçlarda da benzer bir sorunun olabileceğini kabul ettiklerini açıkladı.

BMW, 2016'da Narayan Gurung'un eşiyle birlikte Ford Fiesta marka aracıyla giderken, yolda kalmış bir BMW'ye çarpmamak için direksiyonu kırınca bir ağaca çarparak ölmesinin ardından araçları geri çağırma kararı almıştı.

Yolda kalan BMW'de bir elektrik sorunu olmuş, fren lambaları bozulmuş ve bu durum da aracın karanlık bir yolun ortasında kalmasıyla sonuçlanmıştı.

Watchdog programının yaptığı araştırmada, bu sorunun çok daha fazla sayıda araçta yaşanabileceği ortaya çıktı.

Telif hakkıGETTY IMAGES
BMW araç sahibi Mwape Kambafwile BBC'ye yaptığı açıklamada, BMW 3 Serisi arabasının, yolda seyrettiği sırada tamamen durduğunu anlattı.

Kambafwile, "O sırada otoyolda, ailemle birlikte gittiğimi ve çok tehlikeli olabileceğini düşündüm" dedi.

'Uyarı yapılmadı'
Kambafwile aracını BMW servisine götürdüğünü ve ertesi gün kendisi arayıp araçtaki sorunu bulduklarını ve "Kablo yanmış ve sigorta kutusuna akım gitmiyor" dediklerini anlattı.

Servisin daha sonra otomobili alıp, sürebileceğini ve hiç bir uyarı yapmadıklarını belirten Kambafwile, aynı aracın benzin motorlu versiyonlarının geri çağrıldığını öğrendiğinde çok öfkelendiğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde de BMW'nin İngiltere Sürücü ve Araç Standartları Kurumu'na (DVSA) araçlarındaki Gurung'un ölümüne neden olan hatayı bildirmediği ortaya çıkmıştı.


BMW ise DVSA ile birlikte çalıştıklarını savundu ve talimatları görmezden gelip, yanlış bilgiler verildiği iddiasını reddetti.

Yapılan soruşturmada, şirketin 2011'den itibaren araçlarındaki elektrik sorunuyla ilgili şikayetler aldığı ortaya çıkmıştı.

BMW, 2013 yılında ABD, Avustralya, Kanada ve Güney Afrika'da 500 bin aracı geri çağırmıştı.
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