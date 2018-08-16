BM'nin kesin kararına göre ByLock yeterli delil değil













Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi projesinin ardından yüzbinlerce insan Kanun Hükmünde Kararnamelerle mesleklerinden ihraç edildi. 150 binden fazla insanda göz altına alınıp tutuklandı. Bu tutuklanmalarda en büyük gerekçe olarak da WhatsApp gibi yazışma programı olan ByLock'un kullanılması, indirilmesi gösterildi. Bu suçlamadan dolayı on binlerce insan tutuklandı. Ancak daha sonra tutukluların bir kısmının ByLock programını kullanmadığı ortaya çıkması üzerine tahliye edildi. Halen ByLock kullandığı gerekçesiyle içerde on binlerce insan bulunurken Pakistan'dan kaçırılan eğitimci Mesut Kaçmaz ve ailesinin durumunu araştıran Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu önemli bir rapor yayınladı.





Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, yaşattığı ağır insan hakları ihlallerini ilan ettiği OHAL döneminde daha da şiddetlendiren AKP iktidarına ültimatom niteliğinde bir çağrı yaptı. Bir deklarasyon yayımlayan grup, Pakistan’dan kaçırılan eğitimci Mesut Kaçmaz ve ailesinin derhal ve şartsız olarak serbest bırakılmasını istedi.





BM'nin kararının ardından dün duruşması olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç 435 günlük tutsaklığın ardından Bylock iddiasının da asılsız olduğunun anlaşılması üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aylık olarak yapılan tutukluk incelemesinin ardından tahliye edildi.









BM'nin Kaçmaz ailesiyle ilgili yayınladığı rapor ve ByLock kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ...



























