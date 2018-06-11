BM'den şok rapor.... Suriye'den Türkiye kapısına 2.5 milyon sivil dayanabilir....









BM’nin Suriye için bölgesel insani yardım koordinatörü Panos Moumtzis bugün düzenlediği basın toplantısında büyük ülkelere çağrı yaparak, savaşa müzakereler yoluyla sonuç getirmelerini ve Doğu Guta’da olduğu gibi İdlib’de de kan gölü oluşmasına engel olmalarını istedi.











Moumtzis bu nedenle İdlib için askeri çözümü düşünemediğini söyledi.





BM yetkilisi, Şam yakınındaki Doğu Guta bölgesine dün ulaşan bir yardım konvoyuna BM görevlilerinin eşlik etmesine Suriye hükümetinin izin vermediğini de belirtti.



