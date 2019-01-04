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BM'den Kaşıkçı açıklaması
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BM'den Kaşıkçı açıklaması
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04 Ocak 2019 13:28
BM'den Kaşıkçı açıklaması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
SHABER3.COM
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasındaki gelişmelerin yetersiz olduğu belirtildi ve uluslararası soruşturma çağrısı yapıldı.
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