Samanyolu Haber /Gündem / BM'den Kaşıkçı açıklaması /04 Ocak 2019 13:28

BM'den Kaşıkçı açıklaması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasındaki gelişmelerin yetersiz olduğu belirtildi ve uluslararası soruşturma çağrısı yapıldı.
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