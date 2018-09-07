Samanyolu Haber /Gündem / BM'den İdlib operasyonu uyarısı :'Türkiye sınırına doğru büyük bir göç dalgasını tetikleyebilir' /07 Eylül 2018 18:43

BM'den İdlib operasyonu uyarısı :'Türkiye sınırına doğru büyük bir göç dalgasını tetikleyebilir'

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde olası bir çatışma ihtimaline karşı 850 bin kişiye bir hafta yetecek hazır yemeğin stokta tutulduğunu bildirdi.

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WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında "İdlib'de beklenen çatışma, Suriye içinden kuzeydeki Türkiye sınırına doğru büyük bir göç dalgasını tetikleyebilir. WFP'nin dağıtıma hazır acil gıda stoku bulunuyor." dedi.

Türkiye'den sınır ötesi yapılacak sevkiyatlar ile Suriye'deki stoklarında 850 bin kişiye bir hafta yetecek hazır yemek bulundurduklarını aktaran Verhoosel, ayrıca 180 bin çocuk ve kadının 3 aylık ihtiyaçlarını karşılaşacak beslenme malzemelerinin de hazır tutulduğunu ifade etti.

Suriye'de 7 yıldan uzun süredir devam eden savaşın milyonlarca Suriyeliyi açlık ve yoksullukla karşı karşıya bıraktığını anlatan Verhoosel, "Gıda güvensizliği alarm verici boyutlarda ve ülke çapında yerinden edilmeler devam ediyor." diye konuştu.

Verhoosel, Suriye'de yaklaşık 6,5 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını, 4 milyon kişinin aynı risk altında olduğunu ve bu yıl 1,2 milyon Suriyelinin yerinden olduğunu aktardı.

UNICEF'ten uyarı

Bu arada basın toplantısında söz alan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac, İdlib'deki çocukların karşılaştığı eğitim zorluklarına dikkat çekti.

Boulierac, İdlib'in bazı bölgelerinde şiddet olaylarının devam ettiği ve olası bir çatışmanın çocukları okullarından edebileceği uyarısında bulundu.

İdlib'de 70 bini Suriye içinde yerinden edilmiş olmak üzere tahmini 400 bin çocuğun 1 Eylül'de okula başladığı bilgisini paylaşan Boulierac, bu okullarda 7 bin öğretmen açığı olduğunu belirtti.

Boulierac, Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelerde UNICEF'in çocukların eğitim programı için gereksinim duyulan fonunda da 517 milyon dolar (yüzde 59) açık bulunduğunu kaydetti.
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