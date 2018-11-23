Samanyolu Haber /Dünya / BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması /23 Kasım 2018 17:53

BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak uluslararası uzmanların kanıtlara ve tanıklara tam erişiminin sağlanacak şekilde sürece dahil edilmesinin memnuniyetle karşılanacağını söyledi.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Elizabeth Throssell, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin cinayete ilişkin uluslararası bağımsız soruşturma başlatılması çağrılarını değerlendirdi.

Throssell, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulması ve insan hakları ihlalleri yapan suçluların da hesap vermesi gerektiğini söyledi. Ayrıca uluslararası uzmanların da delillere ve tanıklara tam erişiminin sağlanacak şekilde sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Bunu memnuniyetle karşılayacağız" dedi. 

Sözcü Throssell, Kaşıkçı'nın ailesinin ve kamuoyunun cinayete ilişkin tüm gerçekleri bilmesi ve adaletin mutlaka sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır çünkü dünya kirli bir yer" sözleriyle ilgili soruya ise Throssell, "Kaşıkçı cinayeti son derece şok edici. Bundan dolayı bu soruşturmanın bağımsız ve tarafsız bir surette yapılması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, "Suudi Arabistan'ın şu ana kadar bize bilgi vermemesi sebebiyle belki uluslararası soruşturma daha faydalı olabilir. Uluslararası soruşturma başlatılırsa biz Türkiye olarak işbirliği yaparız" diye konuşmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:42:18