BM raporu: Myanmarlı generaller soykırım suçundan yargılanmalı

BM'nin hazırladığı raporda Myanmar ordusunun 'soykırım niyetiyle' Arakanlı Müslümanlara yönelik toplu tecavüz ve katliam gerçekleştirdiği, sorumluların bu ağır suçları nedeniyle yargılanmaları gerektiği kaydedildi.







Rapor ayrıca Devlet Başkanı Aung San Suu Çi ve hükümetinin nefret söyleminin yayılmasına göz yumduğunu, azınlıkları insanlığa karşı işlenen suçlardan korumakta başarısız kaldığını ve belgeleri yok ettiğini gözler önüne seriyor ve Myanmar hükümetinin bu şekilde "korkunç suçların işlenmesine katkıda bulunduğunu" belirtiyor.





Myanmar Ordusu'nun azınlık gruplarına müdahalesinde orantısız güç kullanıldığını açıklayan rapor, Rohingya eyaletinde soykırım yapıldığını kanıtlamaya yetecek kadar askeri belgenin bulunduğunu bilirdi.





Myanmar hükümeti rapor hakkında yorum yapmadı

20 sayfalık raporun bir kopyası yayınlanmadan önce iletilen Myanmar hükümeti ise konuyla ilgili yorum yapmadı.





Raporun komuoyuyla paylaşıldığı basın toplantısında raporu hazırlayan ekipte yer alan Endonezyalı eski başsavcı Marzuki Darusman, Myanmar Ordusu Genelkurmay başkanı Min Aung Hlaing ve 5 generalin soykırım suçundan yargılanmasını talep etti.