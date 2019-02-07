Samanyolu Haber /Gündem / BM raporu: Kaşıkçı cinayeti devlet görevlilerince planlanarak işlendi /07 Şubat 2019 21:23

BM raporu: Kaşıkçı cinayeti devlet görevlilerince planlanarak işlendi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti BM soruşturma raporu açıklandı. Raporda Kaşıkçı'nın Suudi yetkilileri tarafından planlanarak öldürüldüğü belirtildi.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, geçtiğimiz hafta Türkiye'de de sürdürdüğü çalışmalarıyla ilgili rapor yayımladı.

Callamard açıklamasında, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı önceden planlı bir şekilde vahşice öldürüldü. Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan devlet yetkilileri tarafından gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Kendisiyle çalışan ekibin, Türkiye istihbarat servisi tarafından elde edilen 'ürpertici ve korkunç' ses kayıtlarının bir kısmına erişim sağladığını da belirten Callamard, "Suudi Arabistan, İstanbul'daki kendi konsolosluğunda işlenen cinayetin araştırılması konusundaki Türkiye'nin çabalarını da ciddi şekilde baltaladı" dedi.

Callamard, Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgisi veya istihbaratı bulunanlardan soruşturma için yardım talep etti. 
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