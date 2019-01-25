BM raportöründen Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda işlenen Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma için gelecek hafta Türkiye'ye gidecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi ve Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Reuters haber ajansına konuştu.





Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilşkin "bağımsız ve uluslararası bir soruşturmanın" başında olacağını belirten Callamard, çalışmalarına 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle başlayacağını söyledi.





Suç koşullarını, "hem şahısların hem de devletlerin bu cinayetteki sorumlulukların tabiatını ve boyutunu" değerlendireceğini söyleyen Callamard, "Bulgularım ve tavsiyelerim Haziran 2019'daki oturumda BM İnsan Hakları Konseyi'ne bildirilecek" dedi.





BM raportörü, soruşturmayı kendi girişimiyle başlattığını ve Türkiye'ye üç uzmanla birlikte gideceğini belirtti. Yaptığı çalışmaların ardından Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'ne rapor veren Fransız akademisyen Callamard'ın dünya genelindeki infazları soruşturma yetkisi bulunuyor.





Reuters, Callamard'ın soruşturma için Suudi Arabistan'a gitme girişiminde bulunup bulunmadığının bilinmediğini belirtti. Suudi Arabistan savcılığı, cinayetle ilgili 21 kişinin gözaltına alındığını ve şüphelilerden 11'i hakkında iddianame düzenlendiğini duyurmuştu. Savcılık geçtiğimiz haftalarda ise 11 tutukludan beşi hakkında idam talebinde bulunmuştu.



