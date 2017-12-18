BM: Myanmar lideri ve genelkurmay başkanı Arakanlı Müslümanlara soykırımla suçlanabilir









El Hüseyin'e göre, Myanmar'ın sivil lideri Aung San Suu Kyi ile ordunun başındaki General Aung Min Hlaing gelecekte kendilerini soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya bulabilir.





Hüseyin, BM İnsan Hakları Konseyi'ne Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan yaygın ve sistematik zulümün soykırım anlamına geleceğinin dışlanmaması gerektiğini söyledi.





BM yetkilisi, BBC'ye açıklamasında "Askeri operasyonların boyutu düşünüldüğünde, bu kararların üst düzey isimler tarafından alınmış olması gerekiyor" dedi.





"Soykırım" ifadesi bugüne kadar farklı çatışmalar ve siyasi krizler için sıkça dile getirilmiş olsa da "Bütün suçlar arasında en büyük suç" olarak kabul edilen soykırımdan hüküm giyen kişi sayısı oldukça az.





Soykırım suçu işlendiğini ispatlamak El Hüseyin'in görevi değil

"Soykırım" terimi, Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere uyguladığı sistematik yok etme faaliyetleri sonucunda ortaya çıktı.





Yeni kurulan BM'ye üye ülkeler, soykırımın belli bir dini, etnik ya da kültürel gurubu yok etme niyetiyle yapılan eylemler olarak tanımlandığı bir sözleşme imzaladılar.





Myanmar'da soykırım suçu işlendiğini ispatlamak El Hüseyin'in görevi değil. Bunu yapacak olan mercii bir mahkeme.





Arakanlıların üçte ikisi Myanmar'dan kaçtı

Ancak El Hüseyin, Myanmar'da Kuzey Arakan bölgesinde Müslüman topluluğa karşı "şok edici düzeyde vahşi saldırıların" sorumluları hakkında uluslararası cezai bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.





El Hüseyin de bunun zorlu bir vaka olduğunun farkında. "Bariz nedenlerden ötürü eğer bir soykırım yapmak istiyorsanız bunu kağıda dökmezsiniz ve bunun talimatlarını vermezsiniz" diyor.





BM yetkilisi, "Kanıtlar için eşik oldukça yüksek. Ancak gelecekte bir mahkemenin bugün izlediğimiz olaylar üzerinden bir bulguya ulaşması beni şarşırtmayacak" dedi.





Aralık ayı başı itibariyle Arakan nüfusunun üçte ikisi, yaklaşık 650 bin kişi Myanmar ordusunun Ağustos sonunda başlattığı saldırılar nedeniyle ülkeden kaçmak zorunda kaldı.



