Samanyolu Haber /Dünya / BM mutluluk raporu: En mutlusu Finlandiya, Türkiye 74. sırada /14 Mart 2018 19:18

BM mutluluk raporu: En mutlusu Finlandiya, Türkiye 74. sırada

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye mutluluk sıralamasında 156 ülke içinde 74 sırada yer alıyor.

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Vatikan'da bulunan Papalık Bilim Akademisi'nde bugün açıklanan rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. Finlandiya'yı sırasıyla Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya takip ediyor.

Türkiye ise Belarus ile Pakistan'ın arasında, 74. sırada yer alıyor. Türkiye geçen yıl aynı listede 69. sıradaydı.

En mutsuz ülke Burundi

Rapora göre en mutsuz ülke ise listenin sonunda yer alan Burundi. Burundi'yi Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen, Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi izliyor.

Mutluluk seviyesini belirlemek için, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal destek, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk algısı gibi kriterler değerlendirildi.

Örneğin "sosyal destek" göstergesi olarak katılımcılara "Bir sorun yaşadığınızda, ihtiyacınız olduğunda güvenebileceğiniz akraba ya da arkadaşlarınız var mı?" sorusu soruldu. Yolsuzluk algısını belirlemek için de hem ülke yönetiminde hem de işyerinde yolsuzluğun yaygın olup olmadığı soruldu.

Raporda ayrıca, bu ülkelerde yaşayan yabancıların mutluluk seviyesi de sıralandı. Başka ülkelerde doğanların en mutlu olduğu ülke yine Finlandiya oldu. Bu sıralamada sonuncu Suriye olurken, Türkiye 53. oldu.

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