Samanyolu Haber /Dünya / BM Kıbrıs'ta barış gücü süresini 6 ay daha uzattı /27 Temmuz 2018 02:51

BM Kıbrıs'ta barış gücü süresini 6 ay daha uzattı

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyonu’nun (UNFICYP) görev süresini 6 ay daha uzattı.

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UNFICYP'in görev süresinin 31 Ocak 2019'a kadar uzatılmasını öngören tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

BM Güvenlik Konseyi Başkanı Olof Skoog, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararda ayrıca tüm taraflara ''siyasi irade ortaya koymaları'' ve ''süreci hızlandırmaları'' çağrısında bulunulduğunu söyledi.

Skoog, tasarının kabul edildiği toplantıdan önce Rum ve Türk temsilcileriyle görüştüğünü, tarafların BMGK taleplerinin uygulanmasına bağlılıklarını teyit ettiğini belirterek, "Misyonun yetki süresinin uzatılacağı kararı alındı" dedi.
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