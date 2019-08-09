Samanyolu Haber /Gündem / BM kararına rağmen tahliye edilmeyen İsmet Özçelik, cezaevinde kalp krizi geçirdi /09 Ağustos 2019 09:54

BM kararına rağmen tahliye edilmeyen İsmet Özçelik, cezaevinde kalp krizi geçirdi

Malezya’dan MİT maharetiyle kaçırılarak Türkiye’ye getirilen İsmet Özçelik, tutuklu bulunduğu Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalp krizi geçirdi. Cezaevinde ikinci kez kalp krizi geçirdiği öğrenilen Özçelik’in, doktor muayenesine götürülmediği ifade edildi.

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2017 yılında Malezya hükümetinin göz yumması sonucu gözaltına alınarak Türkiye’ye getirilen eğitimciler İsmet Özçelik ve Turgay Karaman’ın derhal serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler karar almıştı.

Hizmet Hareketi’yle ilişkileri nedeniyle kaçırılan Özçelik ve Karaman, BM’nin kararına rağmen serbest bırakılmayarak hapis cezasına mahkûm edilmişti. 10 yıl hapis cezasına çarptırılan İsmet Özçelik’in tutuklu bulunduğu Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

KALP KRİZİNE RAĞMEN DOKTOR MUAYENESİNE GÖTÜRMEMİŞLER
İsmet Özçelik’in oğlu Suat Özçelik, babasının yaşadığı kalp krizini sosyal medya hesabından duyurarak konuya duyarlı milletvekillerinden yardım istedi. Babasının avukatıyla görüştüğünü belirten Suat Özçelik, “Babam İsmet Özçelik 10 gün kadar önce hapis yattığı Denizli T tipi cezaevinde kalp krizi geçirmiş. Daha öncesinde de kalp rahatsızlığı vardı babamın. Koğuşunda fazladan 5 kişi daha var ve havaların sıcak olması bunu tetikledi muhtemelen.” dedi.

İsmet Özçelik’in yaşadığı kalp krizine rağmen doktor muayenesine götürülmediğine dikkat çeken Özçelik, “Krize rağmen babamı herhangi bir doktor muayenesine götürmemişler. Hapishanelere bir zulüm yeri değildir. Ancak BM kararını uygulamayan mahkeme kalp hastası bir insani hapsederek de zulmüne zulüm katmış oluyor. Hukuk yok, vicdan yok.” ifadesini kullandı.

“Babamın güncel olarak sağlığı şuan nasıl bilmiyorum” diyen Suat Özçelik, “Ama 60 yaşında 10 yıl hapis cezası almış kalp hastası bir insanın stresten kaynaklı kriz geçirmesi beklenebilir bir durum ve gerçekleşmiş. Şuan ise önemli olan tedavi olup tahliye edilmesi.” dedi.
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