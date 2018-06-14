Samanyolu Haber /Dünya / BM İsrail'i kınadı /14 Haziran 2018 13:51

BM İsrail'i kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısı kabul edildi.

SHABER3.COM

Buna göre BM Genel Kurulu İsrail’i, Filistinli sivillere karşı aşırı güç kullanmaktan kınadı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’den işgal altındaki Filistin toprakları için bir uluslararası koruma mekanizması kurulmasını istedi.

BM GENEL KURULU İSRAİL’İ KINADI FİLİSTİNLİLERİN KORUNMASINI İSTEDİ 

BM Genel Kurulu, Türkiye ve Cezayir’in talebi üzerine, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kabul etmediği Filistin tasarısını görüşmek için özel bir oturum düzenledi.

Özel oturumda Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar gündeme geldi ve oylamaya sunuldu.

Tasarı 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edildi. Tasarıya 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı.

Kararda  “BM Genel Sekreterinden, mevcut durumu inceleyip en kısa zamanda, söz konusu tasarının kabul edilmesinin ardından 60 gün içinde İsrail işgali altındaki Filistin’de sivillerin korunması, güvenliği ve refahı için yapılması gerekenlerin yanı sıra uluslararası koruma mekanizmalarıyla ilgili önerilerinin de bulunduğu yazılı rapor sunması” talep ediliyor.

İSRAİL’E YAPILAN SALDIRILAR DA KINANDI

Tasarıda Gazze’den İsrail’deki sivil bölgelere ateş açılmasını kınanırken, bölgede bulunan Hamas’tan bahsedilmemesi dikkat çekti.

Genel Kurul kararları yasal olarak bir bağlayıcılığı bulunmuyor ancak siyasi bir baskı oluşturuyor.

SORUŞTURMA TALEBİ ABD TARAFINDAN ENGELLENMİŞTİ 

BMGK’nın Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin en az 58 Filistinliyi öldürmesine ilişkin soruşturma talebi ABD tarafından engellenmişti.
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