Samanyolu Haber /Gündem / BM İnsan Hakları Konseyi, Ermenistan'ın sunduğu ‘soykırımları önleme' tasarısını kabul etti /24 Mart 2018 00:34

BM İnsan Hakları Konseyi, Ermenistan'ın sunduğu ‘soykırımları önleme' tasarısını kabul etti

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, inisiyatifleri sonucu hazırlanan ‘soykırımı önleme’ tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edildiğini belirtti.

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “BM İnsan Hakları Konseyi, Cenevre’deki 37. oturumunda, Ermenistan’ın inisiyatifiyle hazırlanan ‘soykırımları önleme’ (Prevention of genocide) tasarısını oybirliğiyle kabul etti. İnsan Hakları Konseyi’nin tüm bölgesel gruplarını temsil eden yaklaşık 60 ülke Ermenistan’a katılarak tasarıya imzasını attı. Tasarı, 2 hafta daha imzaya açık olacak” dendi.

Tasarıda soykırım emareleri ve sebeplerinin ifşa edilmesine özel bir dikkat gösteriliyor. Ayrıca BM Genel Sekreteri’nin, üye ülkelerden aldığı bilgi temelinde soykırım konusunun eğitim tedrisatında yer alması ve sözleşmenin aydınlatılmasına yönelik bir rapor hazırlaması öngörülüyor.
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