BM, İdlib raporunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi kıdemli İnsani Danışmanı Najat Rochdi, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde yoğunlaşan çatışmalarda ölen ve yaralanan sivil sayısının giderek arttığı konusunda uyarıda bulundu. Suriye’deki duruma dair açıklamalarda bulunan Rochdi, ‘İdlib’de savaşan taraflarının giderek daha dehşet verici bir sertlikle çarpıştıklarını’ ve çocuklarla kadınlar dahil sivillerin de zarar görmesini göze aldıklarını ifade etti. Rochdi ayrıca İdlib ve çevresinin, ağır bir insani krizin eşiğinde olduğunu vurguladı.







İdlib bölgesindeki durumla ilgili istatistiki bilgiler de aktaran Najat Rochdi, toplam 3 milyon insanın herhangi bir koruma altında olmadan çatışma bölgesinde yaşamaya devam ettiğini ve yüz binlerce kişinin de evlerini terk ederek bölgeden uzaklaşmakta olduğunu bildirdi. Rochdi savaşın tarafları olan Esad yönetimine, Rusya’ya ve silahlı isyancılara çağrıda bulunarak sivillerin korunmasını talep etti.





BM İnsanı Yardım Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) yapılan açıklamada da, nisan ayının sonundan bu yana en az 160 sivilin öldürüldüğü, yüzlerce sivilin yaralandığı belirtildi. OCHA, bölgede hastanelere ve farklı sivil yapılara yönelik saldırıların kesilmemesini de kınadı. OCHA Sözcüsü Lens Laerke, nisan ayının sonundan bu yana sağlık kuruluşlarının en az 25 kere saldırıların hedefi olduğunu söyledi. Laerke, bu saldırıların çoğunlukla hava saldırıları şeklinde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.