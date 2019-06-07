Samanyolu Haber /Dünya / BM, İdlib raporunu açıkladı /07 Haziran 2019 23:20

BM, İdlib raporunu açıkladı

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib vilayetinin artan çatışmalar nedeniyle ağır bir insani krizin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. BM verilerine göre nisan sonundan bu yana bölgede en az 160 sivil yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi kıdemli İnsani Danışmanı Najat Rochdi, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde yoğunlaşan çatışmalarda ölen ve yaralanan sivil sayısının giderek arttığı konusunda uyarıda bulundu. Suriye’deki duruma dair açıklamalarda bulunan Rochdi, ‘İdlib’de savaşan taraflarının giderek daha dehşet verici bir sertlikle çarpıştıklarını’ ve çocuklarla kadınlar dahil sivillerin de zarar görmesini göze aldıklarını ifade etti. Rochdi ayrıca İdlib ve çevresinin, ağır bir insani krizin eşiğinde olduğunu vurguladı.

İdlib bölgesindeki durumla ilgili istatistiki bilgiler de aktaran Najat Rochdi, toplam 3 milyon insanın herhangi bir koruma altında olmadan çatışma bölgesinde yaşamaya devam ettiğini ve yüz binlerce kişinin de evlerini terk ederek bölgeden uzaklaşmakta olduğunu bildirdi. Rochdi savaşın tarafları olan Esad yönetimine, Rusya’ya ve silahlı isyancılara çağrıda bulunarak sivillerin korunmasını talep etti.

BM İnsanı Yardım Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) yapılan açıklamada da, nisan ayının sonundan bu yana en az 160 sivilin öldürüldüğü, yüzlerce sivilin yaralandığı belirtildi. OCHA, bölgede hastanelere ve farklı sivil yapılara yönelik saldırıların kesilmemesini de kınadı. OCHA Sözcüsü Lens Laerke, nisan ayının sonundan bu yana sağlık kuruluşlarının en az 25 kere saldırıların hedefi olduğunu söyledi. Laerke, bu saldırıların çoğunlukla hava saldırıları şeklinde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM, İdlib raporunu açıkladı Sonraki Haber >>

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Saray medyasına vapur şoku

Saray medyasına vapur şoku

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:53:58