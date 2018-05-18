BM: Gazze'de savaş suçu işlendi

BM İnsan Hakları Konseyi'nin, işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insan hakları durumuna ilişkin özel oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı.







47 üyeli Konsey'in 26 üyesinin desteğiyle gerçekleştirilen özel oturuma video konferans yoluyla bağlanan Özel Raportör Lynk, son 7 haftada İsrail'in yüzden fazla Filistinli göstericiyi öldürdüğünü, 12.000'den fazlasını da yaraladığını aktardı.





"Bütün bunların sorumluluğunu kim taşıyacak?" diyen Lynk, Filistinlilere yönelik katliamların ana sorumlusunun İsrail ordusu ve hükümetindeki karar vericiler olduğunun altını çizdi.





'CENEVRE SÖZLEŞMESİNİN AĞIR İHLALİ'





Lynk, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması gerektiğini vurgulayarak, Filistinlilerin barışçıl gösteri dahil her türlü insan hakkına sahip olduğuna dikkati çekti.





Sorumluların adalet önünde hesap vermemesi durumunda İsrail ordusunun Gazze sınırındaki katliamına yönelik tüm kınamaların içinin boş olacağı uyarısında bulunan Lynk, "Sivillerin 'kasten öldürülmesi' ve 'kasıtlı olarak büyük acı çektirilmesi veya ciddi şekilde yaralanmasının', gerek Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali gerekse Roma Statüsü'ne göre bir savaş suçu olduğunu belirtmek zorundayım" dedi.





BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ'NDEN ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÇAĞRISI





BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin de İsrail'in pazartesi günü Gazze sınırındaki Filisitinlilere gerçek mermilerle ateş açıp, 60 kişiyi öldürmesi konusunda 'uluslararası soruşturma' yapılması çağrısı yaptı.

Zeyd "İsrail'in pazartesi günü ölümleri azaltmak için bir girişimde bulunduğuna yönelik çok az kanıt var" dedi.





Eylem sırasında bazı göstericiler molotof kokteyl atmış, sapan kullanmış ve sınırdaki dikenli telleri kesmeye çalışmıştı.





'TAMAMEN ORANTISIZ'





Ancak Zeyd "Bu eylemler tek başına yasal güç kullanımını meşrulaştırılabilecek yaşamsal tehdit ya da ciddi yaralanma unsuru oluşturmuyor" dedi.

Zeyd ayrıca "Ayrıca İki taraftaki yaralı/ölü sayısı arasındaki keskin fark verilen yanıtın tamamen orantısız olduğunu gösteriyor" dedi.





Bugün sona erecek İnsan Hakları Konseyi'nin 28. kez düzenlenen özel oturumu, yapılacak konuşmaların ardından Türkiye'nin de desteğiyle sunulan İsrail aleyhindeki karar tasarısını oylayacak.





BM İnsan Hakları Konseyi, Myanmar'daki Arakanlı Müslüman nüfusun durumunu ele almak için en son 5 Aralık 2017'de özel oturum düzenlemişti. Yılda 3 kez olağan toplantı yapan Konsey, olağanüstü durumlarda üçte bir imzayla özel oturum yapıyor.



