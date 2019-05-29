BM’den Türkiye’ye ültimatom: 'AKP Malezya'da kaçırılan iki kişiyi bırakmak zorunda'

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Malezya’dan hukuksuz bir şekilde kaçırılarak Türkiye’ye getirilen biri akademisyen iki kişinin serbest bırakılmasını ve haklarının iadesini istedi. BM bu talebin karşılanması için Türkiye’ye 180 gün süre verdi.





Akademisyen İsmet Özçelik ile Time International School Müdürü Turgay Karaman, 2017’de Malezya’da kaçırılmış özel uçak ile Türkiye’ye getirilmişti .





Uluslararası haber ajansı Reuters’a göre komitenin raporunda, “Devlet partisi, …(şikayete konu olan) yazarları serbest bırakmak zorundadır. Bu kişilerin, uğradıkları şiddetten ve mağduriyetten dolayı hakları yeterli bir şekilde iade edilmelidir.” ifadelerine yer verildi. Raporda, Türkiye’nin uluslararası insan hakları sözleşmelerinde imzası bulunduğu hatırlatılarak, bu duruma ‘etkili bir çare’ bulması gerektiği de belirtildi.





77 BİN KİŞİ CEZAEVİNDE





Komite’nin raporunda, Türkiye’nin bu gibi operasyonları "olağanüstü hal" şartlarına ve bu gibi kişilerin ‘devlet güvenliği için tehdit oluşturduğu’ iddiasına bağladığı belirtilerek, bu gibi gerekçelerin kabul edilemez olduğu ve bu kişilerin "nasıl bir tehdit oluşturduğunun" açıklanamadığı kaydedildi.





Özçelik ile Karaman’ın, Malezya’dan Türkiye’ye getirilmeden önce, 13 yıldır bu ülkede yaşadıkları belirtildi. Reuters’in haberinde, 15 temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana darbeye karıştıkları gerekçesiyle 77 bin kişinin hapiste olduğu da belirtildi.





Pakistan’dan 2017’de, Molodova'dan ve Kosova’dan ise 2018’de,hukuksuz şekilde bazı kişiler, MİT operasyonlarıyla kaçırılmıştı . Kosova’dan altı kişinin Türkiye’ye getirilmesi sonrası Kosova başbakanı, içişleri bakanını görevden almıştı.