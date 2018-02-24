BM’den ateşkes kararı

BM Genel Kurulu’nda Suriye’de ateşkesi öngören yasa tasarısı kabul edilerek 1 ay insani ateşkes ilan edildi. Ateşkes kararı 72 saat sonra yürürlüğe girecek





Karara göre Pazartesi’nden sonra Doğu Guta’ya insani yardım gidecek





TASARIDA NELER VAR





Tasarı, Suriye’ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta’daki 700 kişinin tıbbi tahliyesi için bir ay insani ateşkes talep ediyor.





İnsani ateşkesin ülke genelini kapsadığı belirtilen tasarıda, özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun ”alarm verdiği” Doğu Guta dahil 4 bölgede kuşatmanın kaldırılması ve tüm askeri operasyonların durdurulması isteniyor.





“Üzerinde uzlaşmaya varılamadığını”, bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazı değişiklikler önerdiklerini açıklayan Rusya’nın ise nasıl bir tutum sergileyeceği henüz bilinmiyor