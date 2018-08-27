Samanyolu Haber /Dünya / BM: Arakan'daki katliam ve tecavüzler sebebiyle Myanmar'daki generaller Lahey'e sevk edilmeli /27 Ağustos 2018 12:58

BM: Arakan'daki katliam ve tecavüzler sebebiyle Myanmar'daki generaller Lahey'e sevk edilmeli

Myanmar ile ilgili soruşturma yürüten BM ekibi raporunda generallerin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırımdan UCM'de yargılanmasını istedi.

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Raporda Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey generalin Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler'in Myanmar'ın Arakan bölgesinde yaşananları soruşturan ekibinin raporunda, Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve diğer üst düzey generallerin Arakanlı Müslümanlara soykırım suçlamasından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması görüşüne yer verildi.

Raporda ''Arakan'daki soykırım ile Arakan, Kaçin ve Şan bögelerinde insanlığa karşı suç ve savaş suçlarıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing dahil en üst düzey generaller soruşturulmalı ve haklarında dava açılmalı'' denildi.

Myanmar ordusunun Arakan Müslümanlarını soykırım niyetiyle katlettiği, tecavüz ettiği raporda yer alıyor
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