‘BM, Afgan-Türk Okulları’nın Maarif Vakfı’na devrini tanıdı’ haberi de yalan çıktı

Yapılan haberlerde, “Afgan Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na Devrine Dair Mutabakat Zaptı” Birleşmiş Milletler (BM) Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz başvurusuyla BM Sekretaryası tarafından 10 Mayıs 2019 tarihinde tescil edildi.” ifadelerine yer verilmişti.





Konuyla ilgili açıklama yapan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, haberin yalan olduğunu açıkladı. Yapılanın dezenformasyon olduğunu belirten Vakıf, ilgili tescilin Birleşmiş Milletler Sekretaryası tarafından bir onay, tanıma ya da bir karar olmadığını vurguladı. Bu şekilde haber yapılmasının kamuoyunun yanıltmak amacı taşıdığını ifade eden Vakıf, “Temmuz 2016’dan bu yana Afgan-Türk eğitim kurumlarının ve Afgan-Türk okul öğrencilerinin ebeveynleri, Afgan ordusu ve polisinin kullanımı da dahil olmak üzere benzeri görülmemiş bir saldırıya uğradı.” dedi.





Vakıf, Afgan yasalarına ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 17. Maddesine göre, Afganistan hükümetinin sahip olmadığı özel mülkiyeti devredemeyeceğini ve Maarif Vakfına okullarını devrinin yasal olmadığını hatırlattı.





Vakıf ayrıca yaşananların ‘mülkün hak sahiplerinin keyfi bir şekilde mahrum bırakılmasını teşkil etmektedir.” açıklamasını yaptı.

