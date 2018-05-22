Bloomberg'ten Erdoğan'ı kızdıracak analiz: ‘Erdoğan tabuta son çiviyi de çaktı’





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uluslararası yatırımcılarla da bir araya geldiği Londra temaslarında yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.





24 Haziran’dan sonra ekonomide daha etkin rol alacağını ve Merkez Bankası’nın faizleri indirmek zorunda kalacağını beyan eden Erdoğan’ın mülakat verdiği Bloomberg, “Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin tahvillerine yönelik satışların sürdüğünü ve borçlanma senedi faizlerinin yükseldiğini” söylüyor.





Bloomberg'e konuşan Londra merkezli AllianceBernstein'in kredi analisti Okan Akın, "Cumhurbaşkanının Merkez Bankası ile ilgili sözleri, tabuta son çiviyi de çaktı… Şu anda piyasa, Türkiye'nin kredi notunu B- olarak fiyatlıyor. Türk tahvilleri, bir süredir zaten ülkenin kredi notunun iki kademe altında seyrediyor ancak Türk varlıkları özellikle son birkaç haftadır diğer gelişmekte olan piyasalardan negatif bir şekilde ayrışıyor" görüşünü dile getiriyor.





BBC Türkçe’nin aktardığına göre haberde, "Türkiye'nin tahvillerinin Senegal'in altına inerken, Erdoğan kredi notunu tehlikeye atıyor" ifadesine yer veriliyor.





Bloomberg, geçen hafta yayımladığı analizde ise. “Erdoğan'ın seçim zaferi, piyasalar için politika devamlılığı anlamına geldiğinden olabilecek en kötü ihtimal” yorumunu yapmıştı.





Yazıda, yatırımcıların 24 Haziran erken seçimleri öncesi Türk varlıklarını sattığı belirtiliyordu.





Bugünkü haberde ise, Türk tahvillerinin faizlerinin Senegal borçlanma senetlerinin üzerine çıktığına vurgu yapılarak şunlar kaydediliyor:





"Türkiye tahvillerine Senegal'den daha yüksek faiz ödüyor. Üstelik kredi notu daha yüksek olmasına ve ekonomisi de 60 kat daha büyük olmasına rağmen… Peki ama neden? Analistlere göre, bunun ana nedeni Erdoğan'ın ekonomiye yaklaşımı."





Haberde, Erdoğan’ın enflasyonun yüksek kalmasının nedenini faizlerin yüksekliğe bağladığı röportajının ardından Türk tahvillerine gelen satışların da hızlandığı belirtiliyor.





Türkiye'nin kredi notu Fitch nezdinde BB+ düzeyinde. Diğer derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's'in değerlendirmelerinde ise Senegal'in bir kademe üstünde bulunuyor.





Pazartesi günkü işlemlerde, Türkiye'nin Şubat 2034 vadeli tahvilinin getirisi, Senegal'in benzer vadeli faizinin 52 baz puan üzerine çıktı.





Bloomberg, bu satışla yatırımcıların Türkiye'nin kredi notunun daha da düşürüleceği beklentisini fiyatlara yansıttıkları yorumunu yaptı.





Londra'da bulunan Manulife Asset Management Ltd'den kıdemli analisti Richard Segal, geçmişte Erdoğan'ın sözlerinin sadece iç kamuoyuna mesaj olarak görüldüğünü ancak artık Merkez Bankası'na talimat verebileceği bir pozisyonda olduğunu söyleyerek bu durumun Merkez Bankası başkanı ya da para politikası kurulunun istifasına yol açabileceğine dikkat çekiyor.