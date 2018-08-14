Samanyolu Haber /Gündem / Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim? /14 Ağustos 2018 09:58

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

Türkiye’de ana gündem artık ekonomi. 2001 krizinden sonra iktidara geçen AKP, 16 yıl sonra benzer bir krizin eşiğinde.

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

Gündem ekonomi olunca dünya medyası da yakında takip ediyor gelişmeleri. Ekonomi yayınları arasında en prestijli medya kurumlarından olan Bloomberg de anlık gelişmelere sıcağı sıcağına yer veriyor. Türkiye’ye ABD tarafından uygulanacak olan yaptırımı da ilk servis eden Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tanıtan bir video hazırladı.

“Erdoğan kim?” başlığının atıldığı videoda, Erdoğan’ın 16 yıl boyunca iktidarda hüküm sürdüğü ve hiçbir seçimi kaybetmediği belirtiliyor ve ek leniyor:

“Türkiye ekonomisi onun liderliğinde gürledi."

Erdoğan’ın daha önce “ılımlı bir İslami reformcu olarak görüldüğü”nü söyleyen Bloomberg, “Ancak giderek otoriter hale geliyor” diyor.

Erdoğan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başka ülkede olmayan kadar fazla sayıda gazeteciyi tutsak hale getirdiği söylenen videoda, son olarak Trump’la ters düştüğü hatırlatılıyor. Videoda, Erdoğan’ın ekonomiyi kontrolü altına alarak yatırımcıları şaşırttığını ve ekonominin başına damadını getirdiğine dikkat çekilerek, Türk lirasının düşüşüne zemin hazırladığı savunuluyor.
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Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

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