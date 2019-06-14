Bloomberg şokta: Erdoğan bunu da mı yaptı?

BDDK, 2 BLOOMBERG MUHABİRİ İLE BİRLİKTE 38 KİŞİYE DAVA AÇTI

Bloomberg dün gece abonelerine geçtiği bir haberinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) şikâyeti üzerine hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini ve iki muhabirleri hakkında dava açıldığını duyurmuştu.

Wall Street Journal da davanın aralarında Bloomberg muhabirleri ile ekonomistlerin de olduğu 38 kişiyi kapsadığını duyurdu.



DURMUŞ YILMAZ: PAYLAŞMAK DA SUÇ MU?

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, dava metninin bir kopyasını Twitter hesabından "Ekonominin genel gidişatı ve döviz kuru gelişmeleri hakkında görüş bildiren bazı kişiler hakkında, BDDK suç duyurusunda bulunmuş. Paylaşmak da suç mu acaba?" notuyla paylaştı.





Londra merkezli deneyimli yatırımcı Paul McNamara, “Türkiye yönetimi gazetecilerin peşinden giderken her zaman saldırgan oldu, fakat büyük bir yabancı haber ajansının peşine düşmek gerginliğin artırılması anlamına geliyor.” yorumunda bulundu.





MCNAMARA: TÜRK HÜKÜMETİ EKONOMİYİ ATEŞE VERDİ, ŞİMDİ DE...





McNamara, “Türk hükümeti ekonomiyi ateşe verdi ve şimdi de bunu haberleştirenleri hapse atmaya çalışıyor.” diye ekledi.







Eski ANAP Genel Başkanı, iktisatçı Nesrin Nas da yaşananlara, “Bunu da mı yaptılar? İnanılacak gibi değil. Tam bir distopya.” sözleriyle tepki gösterdi.





Nas, “Peki, küçülen bir ekonomide bankaları sorunlu kredileri yapılandırmaya, bilanço dışına çıkarmaya zorlayan ve sorunlu kredileri çığ gibi büyüten ekonomi yönetimine de hesap sorulacak mı?” sorusunu yöneltti.





TL'NİN DEĞER KAYBINA YOL AÇANLAR SUÇSUZ!





Dünya yazarı Erkin Şahinöz de Twitter hesabından, “TL’nin değer kaybıyla ilgili haber yapanlar suçlu, TL’nin değer kaybına yol açanlar suçsuz." yorumunda bulundu.





Ekonomist Vedat Özdan, “Namuslu insanlar hakkında abuk gerekçelerle dava açılması sıradan bir iştir. Sorun, insanı itibarsızlaştırmaya çalışan ‘yaygara düzenine’ çoğu insan, şirket ve kurumun ‘İyi adam ama hakkında dava var’, diyerek destek olmasıdır. Neme lazımcılık ve ‘yan yolculuk’un bir başka versiyonu!” eleştirisinde bulundi.





Bloomberg haber ajansının Türkiye muhabiri Kerim Karakaya, TL'nin yüzde 35 değer kaybettiği 2018 yılı ağustos ayında yayımladığı bir haberden dolayı BDDK tarafından mahkemeye verildi.





KERİM KARAKAYA'YI MESLEKTAŞI AKMAN DESTEK VERDİ





T24'ün haberine göre gazeteci Cüneyt Akman da Twitter’dan şu yorumu yaptı: “37 yıllık ekonomi gazeteciliğim var. O sebeple herhalde bunu söylemeye hakkım var: Son dönemde gördüğüm en başarılı ve meslek ahlakına saygılı ekonomi gazetecilerinden biridir Kerim Karakaya. Gazetecilere yargı baskısı hangi iktidara ne kazandırdı?”