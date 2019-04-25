Bloomberg: Merkez Bankası 'kayıp 20 milyar dolarlık rezerv'le ilgili açıklama yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervleri dünya ekonomi basınında tartışmaya sebep olurken bankanın önümüzdeki hafta soru işaretlerine yanıt vereceği iddia edildi. Bloomberg haber sitesine konuşan bir yetkili, önümüzdeki hafta bu konuda bir açıklama yapılacağını söyledi.







‘Türkiye, rezervlerindeki 20 milyar dolarlık gizem konusundaki sessizliğine son verecek’ başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı:





“Bloomberg’ün görüştüğü sekiz ekonomiste göre, net rezervlerde beklenen yaklaşık 20 milyar dolarlık artış 29 Mart’taki resmi kayıtlarda görülemiyor. Bu açıkla ilgili sorulara yanıt veren bir Türk yetkili, Merkez Bankası’nın 30 Nisan’daki enflasyon brifinginde bir açıklamada bulunacağını söyledi.





‘İLK KEZ AÇIKLAMA YAPILACAK’





Gazeteduvar'da yer alan haberde Bu izahat Merkez Bankası’nın, Türkiye’nin mali durumu konusunda aşikâr bir boşluk gibi görünen, yatırımcı güvenini sarsan ve ekonomistleri şaşırtan bir durumu ilk kez kamuoyu önünde ele alma girişimi olacak. Türkiye’yi izleyenler bir aydan uzun süredir, Merkez Bankası’nın hesaplarını oluşturan resmi veriler ile düzenli giriş-çıkışları eşleştirmekte zorlanıyordu.





Piyasalar bu anormalliği ilk olarak mart başında, rezervlerde sadece dış borç ödemeleri ve enerji ihracatları ile açıklanamayacak bir keskin düşüş yaşandığında fark etmişti. Bu durum JPMorgan Chase & Co. şirketinin yatırımcılara TL satma tavsiyesinde bulunmasına yol açmıştı. Merkez Bankası verilerine göre, net rezervler 22 Mart öncesindeki üç haftada 9 milyar dolar civarında düştü.”



