Futbol kulüpleri Digiturk'e ihtar çekmeye hazırlanıyor













Digiturk'un, vadesi 8 Temmuz'da dolan 125 milyon dolarlık ödemeyi yapmaması halinde, futbol kulüpleri kuruma ihtar çekmeye hazırlanıyor.





Bloomberg HT'nin duyurduğu gelişmeye göre, Katarlı beIN Group'un sahipliğindeki Digiturk, kur artışından dolayı zarar ettiği gerekçesiyle ödemelerini zamanında yapmamaya başladı.





beIN Group, kur artışı nedeniyle zarar ettiğini belirterek dolar kurunun 3.80 TL'ye sabitlenmesini talep etti ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı bu talebi geri çevirdi.





Digiturk, TFF ve Kulüpler Birliği, ilki 18 Haziran, ikincisi 2 Temmuz'da olmak üzere iki kez bir araya geldi ancak bir sonuç alınamadı.





Bloomberg HT'de gelişmelere dair şu bilgiler yer aldı:





"Blooomberg HT'ye konuşan üç kulüp yöneticisi, Digiturk yönetiminin kuru sabitlemek istedikleri seviyenin kulüpler için kabul edilebilir olmadığının altını çizerek, 'Konuşulan seviye mevcut kur düzeyine yakın olan 5 TL'ler gibi seviyeler olsa düşünülebilir, ancak mevcut seviyelerden uzak olan seviyeler kulüpler açısından kabul edilebilir durum değil. İhaleden bu yana kurun geldiği seviye ve yayıncı kuruluşun taleplerinin de farkındayız ama bizler kulüplerin gelirini düşürmek yerine onların gelirini artırıcı çözümlere açığız' değerlendirmesinde bulundular.





Öte yandan futboldaki naklen yayın krizinde kritik gün olarak 8 Temmuz Pazartesi öne çıkıyor. Şöyle ki, yayıncı kuruluşun kulüplere toplam 125 milyon dolarlık ödemesi bulunuyor. Bu tutarın yarısının cari kurdan TL olarak ödeneceği, kalan yarısının ise sözleşmede belirlenen sabit kur seviyesinden (4.51 TL) ödeneceği belirtiliyor.





Sözleşmeye göre, yayıncı kuruluş söz konusu taksit tutarını kulüplere, sözleşmede belirlenen ödeme tarihinden en geç 15 gün sonra ödemek durumunda. 8 Temmuz'da söz konusu 15 günlük gecikme süresinin dolduğu tarih. Kulüpler Birliği ve TFF'nin söz konusu tutarın ödenmemesi durumunda en geç 9-10 Temmuz'da hukuki süreci başlatıp, ihtar çekecekleri öğrenilirken, beklenti ise yayıncı kuruluşun bu tutarı ödeyeceği yönünde.





Kasım 2016'da yapılan naklen yayın ihalesinin cayma bedeli ise 150 milyon dolar. Yani Katarlı beIN Group 150 milyon dolar ödeyerek naklen yayın anlaşmasını tek taraflı feshedebilecek. Ancak beIN Group yaptığı açıklamada Türkiye'den çıkacağı yönündeki haberleri yalanlamış, Türk Futboluna desteğini sürdürmek istediğini açıklamıştı."



