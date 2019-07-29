Bloomberg: Hazine’nin borçlanma limiti artırılacak

Hükümetin, mevcut ekonomi programında belirtilen bütçe açığı ve borçlanma seviyelerinin aşılacağı yönünde bankacıları bilgilendirdiği ve bu doğrultuda Hazine’nin borçlanma limitini artırmak için ekim ayında düzenleme yapılacağı ileri sürüldü.





Bloomberg ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hazine yetkilileri “borç çevirme oranı” hedefini yüzde 100-110 seviyesine getirmeyi planlıyor. Bu konuda açıklanan ilk hedef yüzde 93,5’ti, ancak ilk altı ayda gerçekleşen rakam yüzde 130 olmuştu. Bu durum, borcun planlananın aksine hızla büyüdüğünü gösteriyor.





Diken’in aktardığı habere göre, bütçe açığı için belirlenen hedef de değiştirilecek. Mevcut programda borcun milli gelire oranının yüzde 1,8 olması hedeflenirken, bu rakam yüzde 2,8’e yükseltilecek. Hazine’nin borçlanma limitinin artırılması için de ekim ayında düzenlemeye gidilecek.





Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) açıklanan 2019 yıl sonu bütçe açığı öngörüsü 80,6 milyar liraydı. Ancak bütçe açığı ilk altı ayda 78,6 milyar liraya yükselerek, bu hedefe çoktan yaklaşmıştı.





Programda, 2019’da 8 milyar dolar karşılığında dış finansman sağlanması öngörüldüğü ve bu doğrultuda, 2019 yılında 153,9 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılmasının planlandığı belirtilmişti.





Borç servisi, borçlanmadan doğan faiz ve komisyon gibi giderleri ve varolan borcun vadesinin uzatılması gibi konuları kapsıyor.





Hazine 8,65 milyar dolarlık dış borçlanmayla altı ayda bir yıl için hedeflenen miktarın üzerine çıkmıştı.