Samanyolu Haber /Gündem / Bize örnek olur mu bilinmez ama ... Bulgaristan’da trafik kazası sonrası üç bakan istifa etti /31 Ağustos 2018 17:12

Bize örnek olur mu bilinmez ama ... Bulgaristan’da trafik kazası sonrası üç bakan istifa etti

Bulgaristan’dan 17 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası sonrası üç bakan meclise istifalarını sundu. Türkiye’de ise sadece geçen hafta sona Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında 142 kişi yaşamını yitirmiş, 859 kişi de yaralanmıştı.

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Bulgaristan’da 17 kişinin öldüğü trafik kazası sonrası üç bakan istifasını verdi.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Boyko Borisov’un Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev’in istifa dilekçelerini kabul ettiği belirtildi. Söz konusu bakanların ortak açıklamasında ise kazanın ardından başlatılan soruşturmaya katkı sağlamak amacıyla istifa kararı aldıklarını vurgulandı. Bakanlar, istifalarının sorunlara çözüm getirmeyeceğini bildiklerini ancak ‘siyasi bir sorumluluk gösterdiklerini’ ifade ederek, Başbakan Borisov’un kaza sonrası kendilerinden gerekli sorumluluğu almalarını istediğini bildirdi.

Svoge kasabasında 24 Ağustos’ta kiliseye gidenleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Yol yapım ve bakımını üstlenen şirketlerin kalitesiz malzeme kullandıkları ileri sürülmüştü. Bakanların istifaları, parlamentoda oylandıktan sonra kesinlik kazanacak.

Türkiye’de geçen hafta sona seren Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında 142 kişi yaşamını yitirmiş, 859 kişi de yaralanmıştı.
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