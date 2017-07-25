Flaş! 'Biz uyarmadan bırakın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş S-400 açıklaması





İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:





“KUSURA BAKMASINLAR ARTIK ÖYLE BİR TÜRKİYE YOK”







Bir süredir ABD’si Almanya’sı Hollanda’sı birçok batı ülkesinde Türkiye’ye yönelik anlaşılmaz bir tutumun yaşandığını görmekteyiz. Batılılar istiyor ki onlar ne istiyorsa Türkiye bunları sorgusuz sualsiz yerine getirsin. İstiyorlar ki boynumuz büküp oturalım. İstiyorlar ki kendi ajanları ülkemizde cirit atsınlar biz hiçbir şey yapmayalım. Kusura bakmasınlar artık öyle bir Türkiye yok. Sen Türkiye’nin cumhurbaşkanına bakanlarına ülkende konuşma imkanı vermeyeceksin ama senin ajanların burada cirit atacak ülkeyi parselleyecekler. Yok böyle bir şey.





HER SAYGISIZLIĞIN CEVABINI ALACAKSINIZ





Bizimle ya egemenlik haklarımıza saygı gösterip eşit şartlarda dostluk yapacaksınız ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız. Vatandaşlarını suçüstü yakaladığımızda işi diplomatik krize dönüştürenler kendileri. Sizdeki hukuk da bizdeki gukuk mu? Üstelik bu işi delikanlıca da götürmüyorlar hemen işi ekonomi konusuna getirip bel altı vuruşlar yapıyorlar. Biz bugüne kadar hiçbir ülkenin Türkiye’deki yatırımlarıyla ters bir ilişkiye girmedik. Kazan kazan ilkesine göre çalışıyoruz. Ama bizi bunlarla tehdit ederseniz yanılırsınız siz kaybedersiniz. Artık dünyada marka yok markalar var. Bir marka gidiyorsa hemen alternatif bir marka geliyor.





“VAKTİ SAATİ GELDİĞİNDE AJANLARININ TEPESİNE BİNMEYE DEVAM EDECEĞİZ”





Birinci ve ikinci dünya savaşlarında tarihin en büyük katliamlarına imza atanlar kusura bakmasında bize insanlık dersi veremezler. Hemen yanı başımızda ırak ve Suriye’de inşaların ölümünün arkasındaki aslı güçler bunlar değil mi? Şimdi de kafayı Türkiye’ye takmışlar. Eskiden tehditlerini süslü püslü kelimelerin arkasına saklayarak yaparlardı şimdi alenen yapıyorlar. Aslında daha dürüst davrandıkları için kendilerine müteşekkiriz. Çünkü kamuoyunun süslü püslü sözlerin arkasında asıl amacı görmesi her zaman mümkün olmuyordu. Vakti saati geldiğinde ajanlarının tepesine binmeye devam edeceğimizi ilan ediyorum.





“ALMAN FİRMALARININ POLİTİKACILARINDAN DAHA AKILLI”





Alman firmalarının politikacılarından daha akıllı olduğunu görüyoruz. İş dünyasından gelen sinyaller yeni yatırımların kesintisiz sürdüğünü gösteriyor. Türkiye’deki alman firmalarının hiçbiriyle ilgili ne bir soruşturma ne bir kovuşturma yoktur. Bu bir yalandır hedef saptırmadır.





“RUSYA İLE S-400 İMZASI ATILDI”





S-400’ler neden gerilme neden olsun. Bir ülke kendi güvenliğine yönelik en ideal arayışı yapmak durumundadır. Biz yıllardır ABD ile bu tür şeylerde istediğimizi yapamıyorsak arayış içinde olmak durumundayız. Ve bunlar arayışın bir ürünüdür. İşte NATO… Yıllardır NATO ülkesi olan Yunanistan S-300’leri kullanıyor. Neden rahatsız oluyorlar. Biz şu anda Rusya federasyonu ile bu konuyla ilgili adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400 füzelerini ülkemizde göreceğiz. Ve bunları ortak üretimle de süreci işleteceğiz.





“ARTIK BEDELİ ÖDENEMEYECEK YANLIŞLARA YER YOK”





Teşkilatlar ve belediyeler eğer bizim dava idrakiyle hareket etmiyorsa bize zarar veriyorlar demektir. Zarar veren kardeşlerimize söylüyorum biz uyarmadan kendileri uyarsınlar ve bu adımı atsınlar.





Artık bedeli ödenemeyecek yanlışlara yer yok. 2019 bir kırılma noktasıdır.





ABD GENELKURMAY BAŞKANI NE DEMİŞTİ?





ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Colorado eyaletinin Aspen kentinde her yıl düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda, NBC televizyonuna mülakat vermiş, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 ileri teknoloji hava savunma sistemi satın aldığına yönelik haberlerin sorulması üzerine Orgeneral Dunford, "Bu yönde yapılan haberler doğru değil. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almadı. Bunu yapmış olsalardı, bu durum kaygı verici olurdu ancak yapmadılar." demişti.



