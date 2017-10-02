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Biz ona zam demeyelim de şey diyelim...
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Biz ona zam demeyelim de şey diyelim...
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02 Ekim 2017 11:45
Biz ona zam demeyelim de şey diyelim...
Ahmet Bozkuş, gündemden düşmeyen vergi zamlarını 3 dakikada böyle anlattı…
Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı
Televizyon ve radyo programcısı Ahmet Bozkuş, AKP'nin yüzde 68'lik MTV zammına kılıf arayışını yorumladı.
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