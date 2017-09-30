Samanyolu Haber /Gündem / Biz niye gavurların peşindeyiz? /30 Eylül 2017 18:52

Biz niye gavurların peşindeyiz?

Bilal Erdoğan, TÜGVA Giresun İl Temsilciliği'nin açılışında konuştu. Bilal Erdoğan, "Kendi sanayimizi oluşturmamız Avrupa’nın işine gelir mi? Avrupa özentilerine sesleniyorum. Biz niye bu gavurların peşindeyiz. Ne gerek var?" diye sordu.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Giresun İl Temsilciliği’nin açılışına katıldı.

Türkiye’de hiçbir şeyin "Milli" olarak yapılmasına olanak tanımadığını belirten Bilal Erdoğan, “Kendi sanayimizi oluşturmamız Avrupa’nın işine gelir mi? Avrupa özentilerine sesleniyorum. Biz niye bu gavurların peşindeyiz. Ne gerek var? Biz dünyaya millet nedir öğretmişiz. Biz dünyada zulümler olmasın diye kılıç kuşanan, at binen, ok atan bir ecdadın torunlarıyız” şeklinde konuştu.
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