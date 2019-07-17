İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında hükümeti yerden yere vurdu.





Ekonomik krizin giderek ağırlaştığını belirten Akşener, "Dövizi ve faizi düşüreceğiz diyorlar, ama düşmesin diye her şeyi yapıyorlar. Biraz düşecek gibi oluyor damat bir sunum yapıyor göstergeler füze gibi çıkıyor. Bu iş bilmezliğin sonucunda Türkiye 400 puanlık risk birimiyle yatırım olarak en riskli dördüncü ülke oldu." dedi.





TÜİK'İN YÖNETİMİNİ DEĞİŞTİRDİ





İyi Parti lideri, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki bir yılını "fiyasko" diye niteledi.





Akşener, "Geçinmek için ne yapacağını bilemeyen halka iktidar hâlâ masal anlatıyor. Biz 'damadı al' dedik, Sayın Erdoğan gitti damadın etrafında güven veren kim kaldıysa onları temizledi. TÜİK’in yönetimini değiştirdi, şimdi de Merkez Bankası başkanını görevden aldı." dedi.







"Dünya kayınpeder-damat ekonomisini işte böyle görüyor. Yurt dışından aldığımız kredilerde en az yüzde 4 daha fazla faiz ödeyeceğiz demek." diyen Akşener, "Sözüm ona faize karşı, fakat faiz lobisine bayram ettiriyor. Yüzde 8 faiz ödeyerek borçlanacağız demek." diye konuştu.





"2002'DEKİ ŞARTLARI MUMLA ARIYORUZ"





Akşener şöyle devam etti: "10 yıldır Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borcumuzu ödedik deyip duruyorlar 2001 krizi sonrasında Türkiye’nin IMF’den aldığı faizin oranı kaçtı hatırlıyor musunuz? Ak Parti’nin sözüm ona uçuran ekonomi günlerinde Türkiye en iyi ihtimalle bunun iki katı faizle borçlanabiliyor. 2002’deki şartları mumla arıyoruz."





Akşener, Erdoğan'a hitaben, "Merkez Bankası’na yalnızca sizin ve damadınızın inandığı düşünceyle emir vermeye devam ederseniz bu iş daha iyiye gitmez. Sen millette tasarruf yapacak derman bırakmadığına göre o zaman devlette tasarrufa gideceksin. Gidiyor musun? Hayır gitmiyorsun. Çünkü en son gözünü Merkez Bankası'nın yedek akçesine diktin oradan biliyorum." dedi.







"UÇAK SATIN BİR ZAHMET TARİFELİ UÇAKLA UÇUN"





"Bu israf sevdanı bir kenara bırakacaksın. Sayın kayın peder sayın damat yalanla dolanla devlet yönetilmez." diyen Akşener, "Milletimiz aç aç, harman savurmayı bırakın, lüks harcamaları kısın, birkaç uçak satın bakanlarınızı bir zahmet tarifeli uçakla uçurun, ballı ihalelere son verin. Geçen yıl 300 bin liralık arabalara binmeyin diyorduk bugün o arabaların yerine 1 milyon liralık arabalar alıyor. Ölür müsünüz kardeşim biraz tasarruf etseniz?" ifadelerini kullandı.





İyi Parti lideri Akşener, AKP'nin kamuda nasıl kadrolaştığını ise, "Ama çalıştılar. Sadece kendileri de değil eşleri, dostları, hepsi lükse alıştılar. Ne verirsen ver doymuyorlar. Benim vatandaşım marketten et alamıyor bunların umurunda değil." sözleri ile ortaya koydu.