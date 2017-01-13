Samanyolu Haber /Gündem / Biz bu AKP'liyi tarif edecek kelime bulamadık /13 Ocak 2017 14:23

Biz bu AKP'liyi tarif edecek kelime bulamadık

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Vorarlberg Temsilcisi Hasan Güray Özüyer, hapse atılan Hizmet Hareketi gönüllülerinin eşlerinin AKP’liler tarafından ikinci, üçüncü, dördüncü eş olarak alınması gerektiği yönünde twit attı.

SHABER3.COM

 Biz bu AKP'liyi tarif edecek kelime bulamadık

DEİK Vorarlberg Temsilcisi Hasan Güray Özüyer, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Euro’nun 4 liraya çıkmasıyla ilgili atılan bir twite cevap verirken skandal ifadelerde bulundu.
AKP'nin gözde üyesi tutsak ettikleri insanların eşlerini ve kızlarını kendilerine ikinci, üçüncü, dördüncü eş olarak almaları gerektiğini söyledi.



Özüyer tepkiler üzerine twitter hesabını kapattı.


Hasan Güray Özüyer, DEİK Vorarlberg Temsilciliği'ni yürütüyor. AKP'nin Avrupa ülkelerindeki Diyanet Camileri dahil, devlet kurumlarını aşırılıkçı görüşleri yaygınlaştırmak için kullandığı görülüyor. 

GANİMET ZİHNİYETİ

Benzer paylaşım başka AKP’liler tarafından da dile getiriliyor.  Trabzonspor Basketbol Takımı 2. Başkanı Veysel Taşkın, darbeci askerlerin eşleriyle ilgili;  “Darbeci p.çlerin karıları, artık milletin ganimetidir” şeklinde twit atmıştı. Taşkın’ın sosyal medya hesapları incelendiğinde sıkı bir Erdoğanist olduğu görülüyor.




KARILARINI VERİN BİZE

MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, 15 Temmuz gecesi Sakarya'da bir grubun, askeri lojmanların kapısına dayandığını belirterek, "Bunların karıları bize helaldir, verin onları bizlere" dediklerini dile getirmişti. Açba şöyle konuşmuştu: “O akşam bir grup insan askeri lojmanların oraya gidip 'Bunların karıları bize helaldir, verin onları bizlere' diye milletin evlerinin kapısına dikiliyorlar. Bu evlerdeki kadınlar, bunlar da kimler biliyor musunuz? Albay, generallerin evleri değil, subay ve astsubay tayfasından bahsediyorum, onların evleri. 'Bunların karıları bize helaldir, verin onları' diye kapıları tırmalıyorlar oraya yönlendirilmiş sivil insanlar."
<< Önceki Haber Biz bu AKP'liyi tarif edecek kelime bulamadık Sonraki Haber >>

Erdoğan: Elinde doları, avrosu, faizi olan terörist...

Erdoğan: Elinde doları, avrosu, faizi olan terörist...

AKP'li vekilden CHP'lilere ağır hakaret

AKP'li vekilden CHP'lilere ağır hakaret

SHABER3.COM

SHABER3.COM

AKP'nin Atatürk Tornistanı: DÜN "Tarafsız Cumhurbaşkanı" BUGÜN "Tek Adam"

AKP'nin Atatürk Tornistanı: DÜN

Herkesin konuştuğu TIR!

Herkesin konuştuğu TIR!

Meclis'teki kavga böyle başladı

Meclis'teki kavga böyle başladı

Kaplan: Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız

Kaplan: Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız

AKP'li ve CHP'li vekiller yumruklaştı

AKP'li ve CHP'li vekiller yumruklaştı

Ulan alın açık kullanıyorum!

Ulan alın açık kullanıyorum!

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:32