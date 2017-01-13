Biz bu AKP'liyi tarif edecek kelime bulamadık







DEİK Vorarlberg Temsilcisi Hasan Güray Özüyer, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Euro’nun 4 liraya çıkmasıyla ilgili atılan bir twite cevap verirken skandal ifadelerde bulundu.



AKP'nin gözde üyesi tutsak ettikleri insanların eşlerini ve kızlarını kendilerine ikinci, üçüncü, dördüncü eş olarak almaları gerektiğini söyledi.













Özüyer tepkiler üzerine twitter hesabını kapattı.











Hasan Güray Özüyer, DEİK Vorarlberg Temsilciliği'ni yürütüyor. AKP'nin Avrupa ülkelerindeki Diyanet Camileri dahil, devlet kurumlarını aşırılıkçı görüşleri yaygınlaştırmak için kullandığı görülüyor.







GANİMET ZİHNİYETİ





Benzer paylaşım başka AKP’liler tarafından da dile getiriliyor. Trabzonspor Basketbol Takımı 2. Başkanı Veysel Taşkın, darbeci askerlerin eşleriyle ilgili; “Darbeci p.çlerin karıları, artık milletin ganimetidir” şeklinde twit atmıştı. Taşkın’ın sosyal medya hesapları incelendiğinde sıkı bir Erdoğanist olduğu görülüyor.

















KARILARINI VERİN BİZE





MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, 15 Temmuz gecesi Sakarya'da bir grubun, askeri lojmanların kapısına dayandığını belirterek, "Bunların karıları bize helaldir, verin onları bizlere" dediklerini dile getirmişti. Açba şöyle konuşmuştu: “O akşam bir grup insan askeri lojmanların oraya gidip 'Bunların karıları bize helaldir, verin onları bizlere' diye milletin evlerinin kapısına dikiliyorlar. Bu evlerdeki kadınlar, bunlar da kimler biliyor musunuz? Albay, generallerin evleri değil, subay ve astsubay tayfasından bahsediyorum, onların evleri. 'Bunların karıları bize helaldir, verin onları' diye kapıları tırmalıyorlar oraya yönlendirilmiş sivil insanlar."