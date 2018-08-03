Bitlis Cezavinde hamile kadına psikolojik işkence

Masum insanlara yöneltilen terör suçlamasından nasibini alan Emine Ay ve eşi İsmail Ay tutuklandı.





Emine Ay, Bitlis, eşi İsmail Ay ise Adıyaman Cezaevine gönderildi.





Çiftin 4 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu ise babannelerinin yanına sığınmak zorunda kaldı.









Ancak Emine Ay'a yapılan zulüm bununla da sınırlı kalmadı. Ay, hamile olmasına rağmen cezaevinde psikolojik baskılara maruz kaldı. Bebeğini düşürme tehlikesi bulunan Emine Ay'ın yakınları baskıların son bulması ve Ay'ın tutuksuz yargılanması için yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.





GERGERLİOĞLU KONUYU HSK TAŞIYOR





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyu HSK'ya taşıyacağını duyurdu. Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hamile tutuklu, aylardır. Hem de karı koca tutuklu. 2 çocuk, madden çok güçsüz babaannede zor durumda. Zulüm devam ediyor insafsızca. Ancak HSK'ya şikayet edilecek, mücadeleye devam" ifadelerine yer verdi.