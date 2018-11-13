Samanyolu Haber /Dünya / Bitcoin'in yükselişini bilen yatırımcıdan yeni tahmin: Deli olduğunuzu düşünecekler ama... /13 Kasım 2018 03:07

Bitcoin'in yükselişini bilen yatırımcıdan yeni tahmin: Deli olduğunuzu düşünecekler ama...

Ünlü girişimci ve milyarder Tim Draper (60), 2022 yılına kadar sanal para birimi Bitcoin'in değerinin 250 bin dolara ulaşacağını öne sürdü.

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Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen ’Web Teknoloji Zirvesi’nde konuşan Draper, "Bitcoinin 2022ye kadar 250 bin dolara yükseleceğini sanıyorum. İnanın, bu gerçekleşecek. Sizin deli olduğunuzu düşünecekler ancak inanın, bu oluyor. Harika olacak. 2022 yılına kadar belki 2023’te de olabilir. Bitcoinin 250 bin dolar olacağı yönündeki tahminim kesinlikle sağlam ama bu seviyeye nasıl geleceğimizi şu anda tam olarak bilemiyorum" dedi.

Kripto para yatırımlarıyla tanınan ünlü girişimci, 2014 yılında Bitcoin'in değeri 320 doların altındayken, ABD dolarına karşı 2017 yılında 10 bin doları aşacağını doğru tahmin etmişti. CNBC’nin aktardığına göre, ünlü milyarder, yine geçen eylül ayında toplam kripto paraların pazar varlığının 15 yıl içinde 80 trilyon dolara ulaşacağını öngörmüştü. Draper’a göre, önceki aylarda kripto para pazarının düşüş göstermesinin nedeni, insanların dijital para birimlerini yeni bir varlık sınıfı olarak görmemelerinden kaynaklanıyor. 

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