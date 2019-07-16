Bitcoin için 'bir milyon dolar' iddiası...

Bitcoin’in geçen hafta 3 bin dolar değer kaybetmesine rağmen, siber güvenlik sektörünün öncülerinden John McAfee kripto paranın 2020’nin sonunda bir milyon doları göreceği iddiasını sürdürdü.





Teknoloji dünyasının tartışmalara neden olan ismi 2017'de, Bitcoin’in üç yıl içinde 500 bin doları göreceğine dair iddiaya girmişti.





O tarihte değeri iki bin dolar olan kripto para, 2017’nin sonunda 20 bin doları görmüştü.





2018’de yaşanan düşüşün yıldıramadığı McAfee, Bitcoin’in geçen aylarda yükselişe geçmesiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kripto paranın 2020 sonunda bir milyon doların altında kalmasının “matematiksel açıdan imkansız olduğunu” söylemişti.





Ancak kripto paranın fiyatı son 7 gün içinde yüzde 17 düşerek yaklaşık 10 bin 500 dolara geriledi. Yine de bu fiyatın, yılın başında işlem gördüğü 3 bin 500 dolara göre gayet iyi olduğu düşünülüyor.





Kripto paranın değerindeki son düşüşü de yine Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla değerlendiren McAfee şu açıklamalarda bulundu:





"Bitcoin değeri 10 binlerde ama insanlar endişeli. Şaka gibi! Haftalık dalgalanmaları neden kafanıza takıyorsunuz? Son bir kaç aya bakın. Değeri sert biçimde artıyor. 2020 sonuna kadar bir milyon doları göreceğine hala eminim."





8 yıllık gelir vergisini ödememek için ABD’den kaçan McAfee, şu an Küba’daki bir yatta eşi, köpekleri ve güvenlik görevlileriyle birlikte yaşıyor.





Konuyla ilgili The Independent’a röportaj veren McAfee, “cehennem gibi kızgın olduğunu” ve “yozlaşmış devlet kurumlarına” bir şeyini daha vermeyeceğini ifade etmişti.





ABD’nin 2020’deki başkanlık seçimlerinde Liberteryen Parti’den aday olmaya çalışan teknoloji uzmanı, ideolojik nedenlerle vergi ödemediğini söylüyor.





Kendi ismini verdiği siber güvenlik şirketini sattıktan sonra kripto para birimlerine yoğunlaşan McAfee, dijital para savunucuları arasında popüler bir figür haline geldi.





Kısa süre önce ise, Donald Trump yönetiminde daha da kötüleşen ekonomik yaptırımları atlatması için Küba’ya kendi kripto para birimini oluşturması konusunda yardım teklif etti.





McAfee ayrıca, Twitter’dan yaptığı son paylaşımda dünyanın ilk “hepsi bir arada” kripto para birimi olan Apollo gibi alternatiflerin de büyük ilerlemeler göstereceğini belirtti.





Öte yandan, diğer iddialı kripto para uzmanları bir sonraki büyük fiyat artışından sadece Bitcoin’in yararlanacağını söylüyor.





Ekonomi muhabiri Max Keiser, “altcoin” fenomeninin sona erdiğini, yatırımcıların nakit paralarının artık neredeyse sadece Bitcoin’e aktığını ileri sürmüştü.





(Anthony Cuthbertson - Çeviri: Çağla Üren/ Independent Türkçe)



