Bitcoin hakkında önemli uyarı: Yatırım değil, değişim aracı olarak görmek lazım

Son günlerde, ülkedeki ve dünyadaki sıcak siyasi gelişmelerin yanı sıra, oldukça fazla konuşulan ve merak uyandıran bir konu daha var. O da, sanal para ya da kripto para olarak bilinen Bitcoin. Bir Bitcoin'in değeri, önlenemez bir yükselişle, 19 bin dolar seviyesine kadar ulaşarak kendi rekorunu kırarken, şu sıralar 12 bin dolar civarında işlem görüyor.





'DOLARDA, TÜRK LİRASINDA BU KADAR DEĞİŞİM OLMAZ'





Bir hayli dalgalı seyreden 'Bitcoin piyasası'nı, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof. İsmail Tatlıoğlu, Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk olarak değerlendirdi.





"Bitcoin sistemi oturana kadar bu tür dalgalanmalar olur" diyerek sözlerine başlayan Tatlıoğlu, "Çok kısa sürede 19 bin doları gördüyse de, bugün 12 bin bandına indi. Piyasa değeri 635 milyar dolardan, 435 milyar dolara düştü. Dolarda, Türk lirasında bu kadar değişim olmaz" dedi.



