Bitcoin düşüyor, muhteşem yükseliş bitti mi?

Dijital para birimi bitcoin, değerinin yüzde 25 kadarını kaybettiği 24 saatlik çarpıcı bir sürede cuma günü 13.000 dolar seviyesinin altında kaldı.





Londra’da pazar günü gibi 20.000 dolara yaklaşan fiyatlar, sabahın ortasında Londra'da 14.000 dolar seviyesine geri döndü.





Türbülans, yılın başından bu yana yüzde 1,300 oranında yükselen bitcoin için gelen kötü haberin arkasından geldi.





Perşembe günü, bitcoinin yan ürünü olan ‘bitcoin cash’, içeriden birinin ticaret yapma ihtimali nedeniyle en popüler borsalardan birinde yasaklandı.





Bu arada, ABD’de Menkul Kıymetler ve Takas Komisyonu, Crypto Company’nin hisse senetlerinin alım satımını geçici olarak durdurdu.





Haftanın başında, Güney Kore merkezli bir sanal para birimi borsası, bilgisayar korsanlarının birkaç ay içinde gerçekleşen iki saldırısı sonrasında kapılarını kapatmak zorunda kaldı.





Yaşananlar, hükümetler veya merkez bankaları tarafından regüle edilemeyen kripto paraların güvenilirliği hakkında soru işaretleri yarattı.





Ancak bazıları, gözü dönmüş bir 2017'den sonra, bitcoinin sadece nefeslendiğini (derin bir nefes olsa da) iddia ediyor.





Hong Kong kripto para ticaret platformu Octagon Strategy'nin genel müdürü Dave Chapman, "Bugün şahit olduğumuz gibi dengelenme şaşırtıcı değil" dedi.





Bitcoindeki düşüş, inanılmaz bir yıl geçiren kripto para biriminin parıltısını tehdit ediyor. Geçen yıl bu dönemde bitcoinin değeri 1000 doların altındaydı.





Yükseliş, kısmen gittikçe daha çok büyük yatırımcının bitcoinle ticaret yapacağı beklentisiyle devam etmişti.





Aralığın başlarında, ABD’de iki büyük finansal borsası, büyük ve kurumsal yatırımcılarla daha çok prestij kazandıracak şekilde vadeli bitcoin ticaretine başlamıştı.





Bitcoin'in baş döndürücü yükselişi, kripto paradaki patlamanın basitçe dev bir balon olduğunu söyleyen ekonomi ve finans dünyasının yüksek profilli figürlerini alarm zillerini çalmaya sevk etmişti.





Bunların arasında sanal para birimlerini "son derece spekülatif" olarak nitelendiren FED Başkanı Janet Yellen da vardı.





Bununla birlikte, Avustralyalı yatırım şirketi ASR Wealth Advisers’ın danışmanlarından Shane Chanel, yatırımcıların önümüzdeki aylarda bitcoin dışındaki sanal para birimlerine odaklanmaya başlayabileceğini düşünüyor.





Chanel, “Kripto para çılgınlığının daha yeni başladığını düşünüyorum” diye konuştu.