Samanyolu Haber /Dünya / Bitcoin Bulgaristan'ı kazara zengin etti /11 Aralık 2017 02:55

Bitcoin Bulgaristan'ı kazara zengin etti

Dünyanın gündemine oturan kripto para birimi Bitcoin'in fiyatındaki dalgalanmadan en çok faydalananlardan biri Bulgaristan hükümeti oldu.

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Ülkede Mayıs ayında yapılan yolsuzluk operasyonunda ele geçirilen Bitcoin'lerin fiyatının yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığı fark edildi.

Bulgar polisi, Mayıs ayında bir organize suç örgütüne yönelik operasyon başlattı. Polis yetkililerine göre, suç örgütü ülkeye gıda ithalatı yaparken gerekli gümrük ücretlerini ödememek adına Bulgaristan gümrüklerindeki bilgisayarlara girdi. Çete üyelerinin, bazı gümrük görevlilerine rüşvet vererek, virüs içeren bir dosyayı bilgisayarlara yüklettikleri ve bu yolla gümrük sisteminin içine sızdıkları belirtildi.

Habetürk'ün aktardığına göre Bulgaristan'ın dışında, Makedonya, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan'da da bağlantıları bulunan örgüte yönelik Mayıs ayında düzenlenen operasyonda 100'den fazla adrese baskın yapıldı, 5'i gümrük memuru 23 kişi gözaltına alındı. Polis, iletişim araçları, bilgisayarlar, tabletler ve banka dökümanlarına el koydu.

500 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE 213 BİN 519 BİTCOİN ELE GEÇİRİLDİ

Polisin el koydukları arasında tam 213 bin 519 Bitcoin de vardı. Ele geçirildiği dönemde, bir adeti 2 bin 354 dolar olan Bitcoin'lerin toplam değeri yaklaşık 500 milyon dolardı. Ancak aradan geçen 7 ayda Bitcoin'de yaşanan yükseliş Bulgar hükümetini de adeta 'zengin' etti.

ULUSAL BORCUNUN YÜZDE 18'İNİ ÖDEYEBİLİR

Zira 10 Aralık 2017 tarihi itibariyle Bitcoin'in fiyatı 15 bin 850 dolara ulaştı ve Bulgaristan'ın elindeki Bitcoinlerin değeri de 3.3 milyar doları aşar hale geldi. Bulgaristan'ın elindeki Bitcoinleri satıp satmayacağı merak ediliyor zira bu rakam Bulgaristan'ın ulusal borcunun yüzde 18'ine tekabül ediyor. Ülkenin 2016 yılındaki gayri safi yurt içi hasılası ise 52.4 milyar dolar seviyesindeydi.

Bulgar polisi suç örgütünün denetlenmesi ve takip edilmesi çok zor olduğu için Bitcoin kullandığını düşünüyor.
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