Samanyolu Haber /Gündem / Bisiklet festivalinde ölüm /02 Eylül 2018 16:24

Bisiklet festivalinde ölüm

Nevşehir'deki Kapadokya Bisiklet Festivali'nin son gününde talihsiz bir kaza yaşandı

SHABER3.COM

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde cross-country eleme yarışı (XCE) ile başlayan festivalin son gününde 41 kilometrelik Gran Fondo Kapadokya Kısa Parkur yarışının startı Uçhisar beldesinden verildi. Yarışmacılar, Ürgüp ilçesinden geçerken, yarışlara ferdi olarak katılan Mustafa Karslıoğlu, İstiklal Caddesi Kantar mevkisinde virajı alamadı ve kullandığı bisikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan bisiklet önce yol kenarında bulunan ağaca, ardından da yön levhasına çarptı. Sporcu Mustafa Karslıoğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

 
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