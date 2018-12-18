Birlikte mi miting yapacaklar?

CNN Türk'te yerel seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş şöyle konuştu:



"Seçim strateji heyeti olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aday tespitinde son rötuşlar yapılıyor. Büyükşehirler üzerinden MHP ile ittifak çalışması yapıldı. Bugün-yarın liderler tekrar görüşür. Çok başarılı sonuç alacağımızı ümit ediyoruz. Erzurum, Denizli, Aydın adaylarının çekildiğini MHP lideri açıkladı. Erdoğan ve Bahçeli yerel seçimde önemli bazı illerde ortak miting düzenleyebilir. Ankara'da görkemli bir lansman olacak"







