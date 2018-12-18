Samanyolu Haber /Gündem / Birlikte mi miting yapacaklar? /18 Aralık 2018 13:26

Birlikte mi miting yapacaklar?

AKP Genel Başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin yerel seçimde önemli bazı illerde ortak miting düzenleyebileceklerini söyledi.

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CNN Türk'te yerel seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş şöyle konuştu:
"Seçim strateji heyeti olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aday tespitinde son rötuşlar yapılıyor. Büyükşehirler üzerinden MHP ile ittifak çalışması yapıldı. Bugün-yarın liderler tekrar görüşür. Çok başarılı sonuç alacağımızı ümit ediyoruz. Erzurum, Denizli, Aydın adaylarının çekildiğini MHP lideri açıkladı. Erdoğan ve Bahçeli yerel seçimde önemli bazı illerde ortak miting düzenleyebilir. Ankara'da görkemli bir lansman olacak"


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