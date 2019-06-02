Birleşmiş Milletlerin Türkiye karar ne anlama geliyor ?

Birleşmiş Milletler’den Türkiye’deki binlerce tutuklu ve KHK mağdurunu doğrudan ilgilendiren tarihi bir karar aldı. BM İnsan Hakları Komitesi’nin 2980-2017 sayılı “İsmet Özçelik ve Turgay Karaman / Türkiye kararı” (*) Erdoğan rejiminin insan hakları ihlallerini tek tek kayda geçirdi ve Hizmet Hareketi’ne yönelik tutuklamaların keyfi olduğuna hükmetti. Komite, Anayasa Mahkemesi’ni etkin bir iç hukuk yolu olarak görmezken ByLock ve Bank Asya’ya para yatırmış olmayı tutuklama için yeterli delil saymadı. Böylece KHK’lılara yönelik tutuklamaların haksız olduğu uluslararası mahkemelerce de tescillenmiş oldu.







Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Komisyonu eski Başkanı , İhraç hakim Dr. Talip Aydın , Erkan Tufan ile 30 dakika programımda Birleşmiş Milletler kararını yorumladı.















BM kararında net bir şekilde “Bank Asya’ya para yatırmak , “Bylock kullanmak suç değildir” diyor. Bu gerekçelere dayanarak tutuklanan veya hüküm giyenlerin on binlerce mağdurun hapishanelerden tahliye edilmesi gerekiyor. Bu kararı yorumlayan Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Komisyonu eski Başkanı , İhraç hakim Dr. Talip Aydın Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'de etkin bir iç hukuk yolu olamayacağının da tescillendiğine dikkat çekti.





BM’NİN BU KARARI SONRASI TUTUKLULUĞA İTİRAZ EDİN Aydın, BM’nin kararının şu an cezaevinde Hizmet Hareketi’ne yakınlığı nedeniyle Bylock ve Bank Asya dahil bir çok eylemin tutuklama sebebi olmayacağını tespit ettiğini belirterek çok önemli bir karar olduğunu söyledi. Aydın, benzer gerekçelerle tutuklanmış herkesin BM’nin bu kararıyla tutukluluğa itiraz etmeleri gerektiğini belirtti.











