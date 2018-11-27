Samanyolu Haber /Dünya / Birleşmiş Milletler, Rusya'nın talebini reddetti /27 Kasım 2018 02:36

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın talebini reddetti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya’nın Kerç Boğazı’ndaki durumu görüşme teklifini reddetti.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya’nın Kerç Boğazı’ndaki durumu görüşme teklifini reddetti. BMGK'ya kasım ayında başkanlık eden Çin Temsilcisi, "Teklifin görüşmeye alınmasına karşı 7 üye oy kullandı, 4 üye ‘evet' oyu kullandı, 4 üye daha çekimser kaldı. Teklif kabul edilmedi" dedi. Rusya, 'uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi' maddesiyle ilgili acil toplantı talebinde bulunmuştu.

Oylama öncesi ABD Temsilcisi Nikki Haley, Kerç Boğazı'ndaki gerilimle ilgili konunun görüşmeye alınmaması yönünde çalışma yaptı. Hollanda, Polonya, İsveç ve İngiltere'nin de ABD'nin tutumuna katıldığını belirten Haley, tüm bu ülkelerin Ukrayna'nın bağımsızlığına ve uluslararası toplum tarafından tanınan sınırlar içindeki toprak bütünlüğüne destek verdiğini kaydetti.
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