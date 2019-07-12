Samanyolu Haber /Gündem / Birleşmiş Milletler Azerbaycan'da kaçırılan iş adamı ilgili karar verdi /12 Temmuz 2019 18:05

Birleşmiş Milletler Azerbaycan'da kaçırılan iş adamı ilgili karar verdi

Birleşmiş Milletler , MİT tarafından yurt dışında kaçırılanlarla ilgili bir karar daha verdi

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Mustafa Ceylan İkamet ettiği Gürcistan'dan Azerbaycan'a iş seyahati için geçtiği sırada AKP hükümetinin talebiyle gözaltına alınıp bir sene tutuklu kalmıştı .... 

Bakü'de çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Ceylan MİT tarafından hukuksuz bir şekilde kaçırılmış ardından Türkiye'ye getirilmişti... 


Birleşmiş Milletler Ceylan için yapılan başvuruyu karara bağladı BM İnsan Hakları Konseyi Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu tarafından Azerbaycan ve Türkiye ile alakalı Mustafa Ceyhan kararı açıklandı. 

BM'nin 17 sayfa tutan rapor ve kararında Türkiye'ye hukuksuz bir şekilde götürüldüğünün altı çiziliyor ve Türkiye'de tutuklu bulunan iş adamı Mustafa Ceylan'ın derhal serbest kalması isteniyor... 

Daha önceki kararlarında olduğu gibi Ceylan için hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin tazminat ödemesi gerektiği vurgulanıyor 


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