Samanyolu Haber /Ekonomi / Birleşik Metal İş'e göre açlık sınırı 1957 TL /07 Şubat 2019 03:09

Birleşik Metal İş'e göre açlık sınırı 1957 TL

Açlık sınırı bin 957 TL'ye, yoksulluk sınırı 6 bin 745 TL'ye ulaştı

SHABER3.COM

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz günlük yaşamı da vuruyor. Üst üste gelen zamlar da vatandaşın alım gücünü de olumsuz etkiliyor. Durum böyle olunca açlık ve yoksulluk sınırı da yükseliyor. 

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin yayımladığı araştırmaya göre, açlık sınırı bin 957 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 745 TL'ye ulaştı.

Veriler, Ocak 2019 dönemi baz alınarak, dört kişilik bir ailenin temel beslenme ihtiyaçları üzerinden hesaplandı.

Araştırmada, "2003 yılının Ocak ayında 4 kişilik bir aile günlük minimum 14.5 TL'ye sağlıklı beslenebilirken bugün ancak 65.22 TL'ye sağlıklı beslenebilmektedir" kıyaslaması da yer aldı.

Aynı kıyaslamaya göre, "2003 yılı Ocak ayında 435 TL olan açlık sınırı 16 yılda 4.5 kat arttı" denildi.

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