Samanyolu Haber /Gündem / Birkaç dakikada AYM, AİHM süreci ve merak ettikleriniz /17 Ekim 2017 15:05

Birkaç dakikada AYM, AİHM süreci ve merak ettikleriniz

15 Temmuz sonrası çıkarılan OHAL uygulaması ve beraberindeki yargı denetiminden uzak KHK'lar her kesimden birçok mağdur ortaya çıkardı.

SHABER3.COM

Gerek ihraçlar, kanunsuz el koymalar, gerekse haksız tutuklamalar ve cezaevi/gözaltı koşullarıyla ilgili hukuki yardım nasıl alınacak?

Avukat Nurullah Albayrak KHK mağdurları için çektiği videolarda avukata erişimi kısıtlı ya da hiç bulunmayan mağdurlara youtube üzerinden yol gösteriyor.

Albayrak videolarında hakkında tutuklama kararı verilenler neler yapmalı, gözaltı için eve gelindiğinde neler yapılmalı, itiraz dilekçesini her yerden verebilir miyiz, AYM dilekçesini almayan cezaevleri ile alakalı neler yapılabilir, OHAL komisyonu başvurusu, AYM başvurusunda maddi durumu el vermeyenler nasıl davranmalı gibi yakınları ve kendileri mağdur edilenlere tek tek kısa ve pratik çözümler öneriyor. 

İç hukuk yolunun yanısıra AİHM sürecinin de nasıl yürütülebileceğine dair detaylı bilgilendirmeler yapan Albayrak'ın videoları grafiklerle de destekleniyor.

ohaldavalari.com sitesinde de detaylı olarak bilgilerin yer aldığı hukuki destek platformunun Twitter adresi ise; @OHALdavalari




<< Önceki Haber Birkaç dakikada AYM, AİHM süreci ve merak ettikleriniz Sonraki Haber >>

Çin'deki cam köprü yürekleri ağza getirdi

Çin'deki cam köprü yürekleri ağza getirdi

Konya'nın işkenceci polis müdürü Ali Loğoğlu

Konya'nın işkenceci polis müdürü Ali Loğoğlu

Şivan Perwer: Zulme karşı tepki sorumluluğumdur

Şivan Perwer: Zulme karşı tepki sorumluluğumdur

Cezaevinden mektup

Cezaevinden mektup

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:31:49