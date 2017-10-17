Birkaç dakikada AYM, AİHM süreci ve merak ettikleriniz

Gerek ihraçlar, kanunsuz el koymalar, gerekse haksız tutuklamalar ve cezaevi/gözaltı koşullarıyla ilgili hukuki yardım nasıl alınacak?







Avukat Nurullah Albayrak KHK mağdurları için çektiği videolarda avukata erişimi kısıtlı ya da hiç bulunmayan mağdurlara youtube üzerinden yol gösteriyor.





Albayrak videolarında hakkında tutuklama kararı verilenler neler yapmalı, gözaltı için eve gelindiğinde neler yapılmalı, itiraz dilekçesini her yerden verebilir miyiz, AYM dilekçesini almayan cezaevleri ile alakalı neler yapılabilir, OHAL komisyonu başvurusu, AYM başvurusunda maddi durumu el vermeyenler nasıl davranmalı gibi yakınları ve kendileri mağdur edilenlere tek tek kısa ve pratik çözümler öneriyor.





İç hukuk yolunun yanısıra AİHM sürecinin de nasıl yürütülebileceğine dair detaylı bilgilendirmeler yapan Albayrak'ın videoları grafiklerle de destekleniyor.





ohaldavalari.com sitesinde de detaylı olarak bilgilerin yer aldığı hukuki destek platformunun Twitter adresi ise; @OHALdavalari









